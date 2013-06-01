Переможцем 55-ї Венеціанської бієнале стала Ангола

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ANSA.

Павільйон країни, вперше брала участь у бієнале у Венеції, створений архітектурної студією Beyond Entropy і відсилає до екоміст з безвідходним використанням ресурсів та утилізацією відходів. Павільйон носить назву «Енциклопедичне місто» і підноситься як частину столиці Анголи Луанди.

Почесної згадки на бієнале також удостоїлися національні павільйони Литви, Кіпру та Японії.

Раніше стало відомо, що «Золотих левів» за внесок у мистецтво на Венеціанській бієнале отримають австрійська художниця Марія Лассніг і італійський скульптор Маріса Мерц.

Куратором 55-ї Венеціанської бієнале є італієць Массіміліано Джоні. Бієнале відкрилася 1 червня, в цей же день були оголошені володарі «Золотих левів». Виставка триватиме до 24 листопада 2013 року.