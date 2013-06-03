В Україні стартувало незалежне оцінювання
11:44, 03 червня 2013Суспільство
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В Україні сьогодні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання.
Сьогодні здають хімію
Як повідомляється на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), сьогодні - зовнішнє незалежне оцінювання з хімії.
На виконання тесту відведено 150 хвилин, загальна кількість завдань тесту – 60.
Допуск абітурієнтів до пунктів тестування тривав з 10.15 до 10.50, початок зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів – 11.00.
Як повідомляв УНІАН, основна сесія ЗНО розпочинається 3 червня тестуванням з хімії та завершиться 27 червня тестуванням зі світової літератури. Для участі в ЗНО зареєструвалось майже 322,5 тис. осіб, близько 25% з них випускники минулих років. Всього випускники мали змогу обирати тести з 11 предметів.
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