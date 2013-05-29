Табачник обладнає металошукачами 75% пунктів тестувань

12:32, 29 травня 2013
Суспільство
461 0

Близько 75% пунктів тестувань буде обладнано металошукачами під час проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.

Дмитро Табачник

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник сьогодні під час прес-конференції в Кабінеті міністрів.

Він нагадав, що основна сесія ЗНО розпочнеться 3 червня тестуванням з хімії та завершиться 27 червня тестуванням зі світової літератури. Для участі в ЗНО зареєструвалось майже 322,5 тис. осіб, близько 25% з них випускники минулих років.

“Абітурієнти, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії, можуть протягом 5 робочих днів, включаючи день проведення тестування, подати до відповідного регіонального центру заяву з проханням надати їм можливість скласти тест під час додаткової сесії, яка буде проведена з 4 по 11 липня цього року”, - сказав міністр.

Він також зазначив, що до 5 липня 2013 року буде оголошено результати учасників основної сесії зовнішнього оцінювання, до 16 липня - результати абітурієнтів, які візьмуть участь у додатковій сесії.

Табачник також зазначив, що загалом цього року очікується близько 360 тис. вступників.

Він також висловив сподівання, що вступна кампанія пройде «без несподіванок».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter