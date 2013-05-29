Табачник обладнає металошукачами 75% пунктів тестувань

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник сьогодні під час прес-конференції в Кабінеті міністрів.

Він нагадав, що основна сесія ЗНО розпочнеться 3 червня тестуванням з хімії та завершиться 27 червня тестуванням зі світової літератури. Для участі в ЗНО зареєструвалось майже 322,5 тис. осіб, близько 25% з них випускники минулих років.

“Абітурієнти, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії, можуть протягом 5 робочих днів, включаючи день проведення тестування, подати до відповідного регіонального центру заяву з проханням надати їм можливість скласти тест під час додаткової сесії, яка буде проведена з 4 по 11 липня цього року”, - сказав міністр.

Він також зазначив, що до 5 липня 2013 року буде оголошено результати учасників основної сесії зовнішнього оцінювання, до 16 липня - результати абітурієнтів, які візьмуть участь у додатковій сесії.

Табачник також зазначив, що загалом цього року очікується близько 360 тис. вступників.

Він також висловив сподівання, що вступна кампанія пройде «без несподіванок».