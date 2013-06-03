Гідрометцентр: Через 20-25 днів паводкова хвиля з Європи прийде в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«Відзначається також зростання рівня води на зарубіжному Дунаї... Велика вода, яка зараз спостерігається на Дунаї, на нашу територію прийде не раніше, ніж через 20-25 днів», - сказав Прокопенко.

Синоптик повідомив, що на території країни також відзначається підвищення рівня води в річках, пов'язане зі збільшенням кількості опадів.

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«Опади, які випадають, сприяють підвищенню рівня води. На сьогоднішній день ми відзначаємо підйом рівня води в басейні Прута, Тиси, в басейні Дністра до 50 см», - відзначив Прокопенко.

Триває повінь і на річках Рівненської, Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей. За прогнозом синоптика, вже 3-4 червня в басейнах Сяна і Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) очікується підвищення рівня води на 1-1,5 метра, проте загрози населеним пунктам це не несе.

Прокопенко також повідомив, що більш складна ситуація склалася у Волинській області, де через подальший розлив Прип’яті можуть бути затоплені деякі населені пункти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на півдні та південному сході Німеччини, де через затяжні зливи підвищується рівень води в Ельбі й Дунаї, евакуйовано тисячі людей.

Дощі та річки, що вийшли з берегів, заливають автобани і залізничне полотно, примушуючи концерн "Дойче бан" вносити істотні зміни до розкладу руху поїздів. У ряді населених пунктів Баварії та Тюрінгії, де у суботу і неділю місцями випало до 100 мм опадів, скасовані заняття в школах і дитячих садках.

Влада міста Гєсніць в німецькій федеральній землі Тюрінгія ухвалила рішення евакуювати всіх жителів цього населеного пункту після того, як рівень води в річці Плайсі в чотири рази перевищив норму.