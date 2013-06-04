Місію МВФ в Україні очолив болгарин Георгієв

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, переданому агентству УНІАН.

Як наголошується в заяві, з 4 червня Георгієв змінить на посту керівника місії Крістофера Джарвіса.

«Керівником місії МВФ в Україні призначений Ніколай Георгієв, громадянин Болгарії. Пан Георгієв має великий досвід роботи в країнах з ринковою економікою, що формується. Останнім часом обіймав посаду керівника місії МВФ у Молдові й Хорватії. Наприкінці червня він відвідає Київ з ознайомлювальним візитом», - говориться в заяві Ваше.

Як повідомляв УНІАН, Жером Ваше став постійним представником МВФ в Україні з 1 травня. На цій посаді він змінив колишнього главу представництва Макса Альєра, чиї повноваження завершилися в квітні.

Крістофер Джарвіс очолював місію МВФ в Україні з 2010 року.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співпраці з МВФ, обнародуваним у ЗМІ, умовою відновлення співпраці з Фондом має стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більш як 2% ВВП у 2013 році та 1,9% - у 2014 році, а також відмова від підвищення ставки першого тарифного розряду до 852 грн.

На даний момент МВФ не визначив дату приїзду третьої цього року місії Фонду до України.