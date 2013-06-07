Білоруські митники координуються з Україною

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМК Білорусі, цей документ сторони мають намір підписати під час засідання Ради керівників митних служб держав - учасниць СНД 11 червня 2013 року в Херсоні.

«Меморандум розроблено в контексті підготовки до проведення в Білорусі великомасштабних спортивних заходів. Його підписання спрямоване на організацію механізму взаємодії митних органів Білорусі та України. Розроблені дії допоможуть вжити узгоджених заходів і координувати роботу з функціонування пунктів пропуску на спільній ділянці кордону напередодні і в період проведення ЧС-2014», - зазначили в ДМК Білорусі.

В ході засідання Ради керівників митних служб країн СНД планується розглянути 12 питань. Вони в основному стосуються зближення, гармонізації митних законодавств, механізмів тарифного і нетарифного регулювання, використання сучасних інформаційних технологій, введення в експлуатацію порталу Ради керівників митних служб держав СНД.

«Ухвалені рішення будуть спрямовані на практичну взаємодію митних служб СНД за основними напрямами митної справи», - наголосили в ДМК Білорусі.