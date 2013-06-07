Янукович чекає на угоду про вільну торгілю з Сербією вже восени

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на українсько-сербському бізнес-форумі у Белграді.

За словами Януковича, Сербія для України є ключовою державою на Балканах. Він наголосив, що серед важливих надбань для подальшої лібералізації двосторонніх торговельно-економічних відносин важливим є той факт, що вже відбулось 5 успішних раундів українсько-сербських консультацій про укладення відповідної міждержавної угоди. Він підкреслив, що ця угода має відкрити нові можливості для співпраці між країнами і їхніми діловими колами.

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“Сподіваюсь, що до кінця цього року вдасться завершити переговори і підписати цей важливий документ”, - сказав Президент.

При цьому він не виключив, що цей документ може бути підписаний восени в рамках візиту сербського прем’єр-міністра Івіца Дачича до України.

Янукович також підкреслив, що для нарощування двостороннього товарообігу урядам двох країн необхідно продовжити пошук нових форм взаємодії, вдосконалити умови для ведення підприємницької діяльності та вжити заходів з підтримки малого та середнього бізнесу.

Він висловив сподівання, що вже цього року завдяки ефективним крокам вдасться вийти на сталий тренд зростання обсягів товарообігу між країнами.

Також Президент звернув увагу, що на сьогодні практично не реалізований інвестиційний потенціал України і Сербії. Про це, за його словами, свідчить показник - 42 млн дол. США, - які сербські бізнесмени вклали в українську економіку.