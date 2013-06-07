МЗС почало видавати українцям біометричні закордонні паспорти

Міністерство закордонних справ та закордонні дипломатичні установи України сьогодні розпочали оформлення та видачу громадянам України, які постійно проживають чи тимчасово перебувають за кордоном, біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Як зазначають у відомстві, оформлення та видачу паспортів розпочато в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та в рамках реалізації Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

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Першими біометричні паспорти вже наступного тижня зможуть отримати громадяни України, які подали клопотання про оформлення паспортів у Посольстві України в Молдові та Консульстві України в Бєльцях.

“Найближчим часом усі виготовлені паспорти нового зразка будуть передані до дипломатичних установ України за кордоном для видачі громадянам України”, - зазначили у відомстві.

На сьогодні 90 дипломатичних установ України забезпечені необхідним обладнанням для оформлення паспортів нового зразка.