Суд пом’якшив вирок засудженим за побиття журналіста

Одного із засуджених - Віталія Карватюка звільнено в залі суду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам потерпілий редактор Василь Дем’янів.

За його словами, суд розглядав справу на виконання ухвали Апеляційного суду Івано-Франківської області, який скасував «вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 року в частині засудження Валерія Калюжного та Віталія Карватюка за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Кримінального кодексу України та в частині засудження Калюжного, за ст.342 ч.2 КК України. Справу в останній частині направив на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду".

Дем’янів зауважив, що суд взяв до уваги те, що підозрювані свою вину визнали повністю і «щиро покаялися», і сьогодні присудив Карватюку 3 роки і 16 днів, які він фактично вже відсидів, і був звільнений з під варти у залі суду. Іншому фігуранту справи Калюжному присуджено 3 роки і 2 місяці. За словами Дем’яніва, він «вийде на волю у жовтні».

Редактор газети вважає, що суд не дослідив «знаряддя злочину», тому «винна їх не доведена». На його думку «цей злочин чинили не вони». На запитання, чи буде оскаржувати рішення суду, сказав: «Думаю, буду! На це маю 15 днів».

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2010 року в м. Коломия Івано-Франківської області було вчинено напад на редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем’яніва. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції назвали напад побутовим пограбуванням.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив учасників побиття Дем’яніва до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

У своїй апеляції до Апеляційного суду Івано-Франківської області постраждалий наголошував, що «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством, яке проводилося поверхово». Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

18 листопада 2011 року Апеляційний суд Івано-Франківської області задовольнив апеляцію потерпілого частково. Вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 р. в частині засудження Калюжного та Карватюка за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 ККУ та в частині засудження Калюжного за ст.342 ч.2 КК України було скасовано, а справу в цій частині направлено на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду. В решті вирок суду залишився без змін.

14 грудня 2011 року Коломийський міськрайсуд розпочав повторний розгляд справи, виконуючи ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області.