Вартість торговельних площ у містах-мільйонниках стабілізується

При цьому найдешевшим у столиці залишався Дарницький район з середнім показником 1723 дол. за кв. м, а найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 3646 дол. за кв.м.

Стабілізувалися ціни в минулому місяці і в Одесі. Згідно з повідомленням консалтингової компанії SV Development, в період з 8 травня по 7 червня середня ціна продажу торговельних приміщень поза ТЦ у місті залишилася на рівні 1891 дол. за кв.м.

При цьому найдешевшим залишався район Молдаванки з середнім показником 1513 дол. за кв. м, а найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 2057 дол. за кв.м.

За даними SV Development, зросли середні ціни на торговельні приміщення поза торговельними центрами в Харкові і Львові – на 0,07% до 1387 дол. за кв. м і на 0,17% до 1820 дол. за кв. м відповідно. При цьому в Харкові найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 1236 дол. за кв.м. найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу становила 1553 дол. за кв.м. А у Львові найдешевшим залишався Сихівський район з середньою ціною в 1447 дол. за кв. м, а найдорожчим - Галицький район, де середня вартість продажу становила 2193 дол. за кв.м.

Незначне зниження ціни на торговельні приміщення поза ТЦ у період з 8 травня по 7 червня спостерігалося в Донецьку і Дніпропетровську – на 0,06% до 1550 дол. за кв. м і на 0,07% до 1531 дол. за кв. м відповідно. При цьому найдешевшим у Донецьку залишався Петровський район з середнім показником 1012 дол. за кв. м, найдорожчим, - Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 1878 за кв.м. А в Дніпропетровську найдешевшим залишався Амур-Нижньодніпровський район з середньою ціною 1231 дол. за кв. м, а найдорожчим – Жовтневий район, де середня вартість продажу становила 1844 дол. за кв.м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу торговельних приміщень поза ТЦ на вторинному ринку Києва в першому кварталі 2013 року зросла на 1,09% - до 2328 дол. за кв.м.