Завтра в Україні - від +12° до +29°

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 червня опади очікуються лише в Криму, а вдень і в західних та південних областях, а також на півночі України місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; в гірських районах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

У Київській області завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

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У столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

8 червня температура води становила в Чорному морі 18-22°, Азовському морі 21-23°; в Дніпрі біля Києва 22°.