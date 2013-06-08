Через витік газу перекрили трасу Харків-Сімферополь

У зв’язку з витоком газу на автозаправній станції «Лукойл» в районі смт Василівка Василівського району Запорізької області понад дві з половиною години перекрито рух на трасі Харків-Сімферополь.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, витік газу стався сьогодні на АЗС «Лукойл», розташованій між 340-342 км траси.

«Під час перекачування газу з однієї місткості в іншу, за попередніми даними, через розрив прокладки, стався настільки масштабний витік газу, що він почав слатися по землі», - пояснили в ДАІ.

У зв'язку з цим було перекрито рух по трасі Харків-Сімферополь, який до тепер не відновлено, не зважаючи на те, що витік було ліквідовано через 40 хв після надходження повідомлення про пригоду.

«Наразі інспектори ДАІ продовжують направляти автомобілі в об'їзд», - зазначили в міліції.

У самому смт Василівка у зв’язку з реальністю загрози вибуху відключено енергопостачання, і рятувальники разом з правоохоронцями здійснили подомовий обхід жителів райцентру. Їм передано звернення не розводити багаття і не використовувати відкритий вогонь для побутових і виробничих потреб у зв'язку з реальною загрозою вибуху.