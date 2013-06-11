Акімова: Місія МВФ відвідає Україну 27-28 червня

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова під час брифінгу в Адміністрації Президента.

"27-28 числа приїде місія МВФ. Старе керівництво місії представлятиме нове керівництво. Разом із нашим регіональним представником МВФ колеги здійснять постійні контакти - в Національному банку, з прем'єр-міністром, віце-прем'єрами. Орієнтовно 27 числа я теж з ними зустрічатимуся", - сказала Акімова.

За її словами, візит буде плановий. "Це плановий візит знайомства з керівництвом. Новий керівник місії хоче все побачити на власні очі, проговорити з Кабміном ті питання, над якими МВФ працює вже близько півроку", - сказала Акімова.

При цьому вона не виключила зміни порядку денного. "Можливе корегування порядку денного. Це робочий візит, і ми сподіваємося, він пройде успішно. Кабмін має свою позицію, яку він готовий обговорити", - додала перший заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, МВФ призначив новим керівником своєї місії в Україні громадянина Болгарії Ніколая Георгієва. Із 4 червня Георгієв змінив на посту керівника місії Крістофера Джарвіса.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог із Україною щодо співробітництва в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми повинні стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного секторів із метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання та створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співробітництва з МВФ, оприлюдненим у ЗМІ, умовою відновлення співробітництва з Фондом мають стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більше 2% ВВП у 2013 році і 1,9% - у 2014 році, а також відмова від підвищення ставки першого тарифного розряду до 852 грн.