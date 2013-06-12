Дослідження: 51% українців не бачать результатів роботи міліції

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень.

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У суспільстві є значним страх стати жертвою злочину - 64,6% опитаних побоюються стати жертвою будь-якого злочину взагалі. Серед факторів, що викликають побоювання і занепокоєння в громадян, найпоширенішими є найбільш видимі, пов’язані з порядком на вулицях - пограбування на вулиці, п’яні, фізичні напади на людей, образи, чіпляння.

Дослідження засвідчує, що жертвами злочинів протягом останнього року стали 6% населення країни.

До міліції звертаються менш як дві третини жертв злочинів (61,8%). Відповідно, про значну частину злочинів жертви не повідомляли міліцію (38,2%).

Дослідження показує, що до найбільш латентних злочинів належать вимагання як із боку злочинців (80%), так і з боку посадових осіб (72,7%).

Найчастіше громадяни повідомляють про квартирні крадіжки (81,9%), пограбування (понад 80%), викрадення автотранспорту (93,8%) з огляду на значні збитки і зухвалість такого виду злочинів.

Більшість жертв злочинів, що звернулися по допомогу до міліції, залишилися незадоволеними тим, як розібралися з їхнім випадком (65%).

Директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін зазначає, що дослідження показало істотну закритість і «невидимість» діяльності міліції для місцевої громади: більше половини опитаних не знає нічого про свого дільничного, а три чверті - про начальника райвідділу свого району.

«Така оцінка діяльності міліції вже два десятиліття практикується у країнах Західної Європи та США та допомагає відобразити реальну картину стану злочинності. Таким чином, дослідження є ефективним інструментом для побудови діалогу між громадянами та міліцією», - сказав Кобзін.

Опитування було проведено у 2012 році, у ньому взяли участь 15 тис. респондентів у всіх регіонах України. Максимальна статистична похибка вибірки не перевищує 0,8% (з імовірністю 95%) для загальнонаціональних даних без урахування дизайн-ефекту.

Харківський інститут соціальних досліджень створений у 1999 році і займається правозахисною, моніторинговою, методичною та дослідницькою діяльністю, в яку залучені фахівці в галузі соціології, права і психології.