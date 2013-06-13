МЗС радить тим, хто не хоче підхопити лихоманку денге, оминати Таїланд

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у Королівстві Таїланд, пов’язаної з різким збільшенням випадків захворювання на лихоманку денге, МЗС рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати Таїланд чи вже перебувають на території цієї країни, врахувати зазначену інформацію та тимчасово уникати відвідання провінцій Сонкхла, Накхон Сі Тхаммарат, Сурін та Лоеі, де очікується поширення лихоманки», - підкреслюється в повідомленні.

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***Лихоманка денге - гостре вірусне захворювання, що супроводжується сильним болем у суглобах, інтоксикацією організму, висипом і збільшенням лімфатичних вузлів.