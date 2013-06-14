На святковому столі зайнявся спирт

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Держслужбі з надзвичайних ситуацій в Херсонській області в середу, 12 червня, до Цюрупинської районної лікарні з термічними опіками надійшли 47-річна жінка і 35-річний чоловік, жителі одного з сіл. Медики діагностували у жінки до 60% опіків голови і грудей 3-4 ступеня, у чоловіка – опіки до 6% шкіри рук.

Жінка перебуває в реанімації, а чоловік - у хірургічному відділенні лікарні.

За даними працівників міліції, постраждалі одержали опіки під час святкування сімейного свята. Під час застілля, через необережне поводження з вогнем, вміст пляшки з алкоголем у палаючому вигляді потрапив на людей.

За цим фактом проводиться перевірка.