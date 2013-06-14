Підсудний перерізав собі вени у приміщенні суду

Підсудний у заґратованій частині залу судових засідань Корабельного районного суду Миколаєва під час судового засідання шматком леза одноразової бритви намагався покінчити з життям, перерізавши собі вени.

Як повідомив УНІАН представник прес-служби прокуратури міста Миколаєва, підсудний, який перебував у загратованій частині залу судових засідань, завдав собі численних ран лівого передпліччя.

Підсудний обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених низкою пунктів ст. 93 (умисне вбивство при обтяжливих обставинах) Кримінального кодексу України в редакції 1960 року, ст. 257 (бандитизм), ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами), ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.

Прокуратура Корабельного району Миколаєва зареєструвала два кримінальні провадження за фактами доведення до самогубства підсудного під час судового засідання і службової халатності з боку конвою.