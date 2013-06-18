Україна - на третьому місці у світовому рейтингу любителів горілки

Про це свідчать дані рейтингу, складеного на основі даних британської компанії International Wine & Spirit Research. Згідно з ним, на одного жителя України (включаючи жінок і дітей) припадає 7,7 літра горілки на рік, передає Zn.ua.

Перше місце в цьому рейтингу належить Росії (13,9 літра), друге - Білорусі (11,3), четверте - Польщі (7,0), п'яте - Казахстану (5,9).

Загалом ж жителі Землі в 2012 році спожили 4,44 млрд літрів горілки.

На тему: Виробництво горілки скоротилося на 18,5%

Крім того, земляни випили 1,47 млрд літрів рому (лідер Куба - 4,9 літра на людину), 0,86 млрд літрів скотчу і віскі (лідер Франція - 1,9 літра на людину), 0,44 млрд літрів джину (лідер Філіппіни - 1,4 літра) і 0,23 млрд літрів текіли (лідер Мексика - 0,63 літра).

До топ-любителів цих видів алкоголю українці не потрапили. Росіяни ж відзначилися і в них, ставши третіми за споживанням текіли, і шостими - віскі і скотчу. Своєю чергою питущі американці зайняли другі місця за споживанням рому, віскі, джину і першими — за поглинанням текіли.

Джерело: http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-zanyala-trete-mesto-po-potrebleniyu-vodki-v-mire-propustiv-vpered-rossiyu-i-belarus-124247_.html