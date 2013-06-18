У Запоріжжі зіткнулися дві маршрутки: поранено не менше 20 людей

На центральному проспекті Запоріжжя - проспекті Леніна зіткнулися два пасажирських мікроавтобуси.

Аварія сталася сьогодні близько 20.30 на території Орджонікідзевського району Запоріжжя: у районі перетину проспекту Леніна з вул.Панфілівців.

За словами очевидців, «маршрутка» з пасажирами, що рухалася по проспекту Леніна в бік греблі ДніпроГЕСу, в районі перехрестя на великій швидкості «наздогнала» мікроавтобус з пасажирами, який рухався в попутному напрямку .

«В результаті зіткнення друга маршрутка практично влетіла в задню частину першої. Каретами «швидкої» з місця ДТП відвезли вже понад 10 людей і постраждалих продовжують відвозити», - розповіли очевидці.

За даними медиків, з місця ДТП в різні медустанови Запоріжжя з травмами різного ступеня тяжкості вже направлено 20 осіб.

У ДАІ факт події УНІАН підтвердили, але відзначили, що достовірної інформації про кількість постраждалих та обставини події поки немає: співробітники міліції продовжують роботу на місці ДТП.