У ГПУ заперечують причетність Пшонки до нападу на агрофірму

Про це заявила керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Маргарита Велькова, повідомили УНІАН у прес-службі.

«Інформація, яку вже не перший раз, з незрозумілих нам причин, озвучує Корнацький, а також іноді ЗМІ посилаються на подібні висловлювання Монтян про нібито причетність генерального прокурора особисто або когось із його близьких до діяльності Агрофірми Корнацьких, а тим більше про наявність нібито якихось інтересів або конфліктів, пов'язаних з діяльністю цього громадянина або його підприємства, не відповідає дійсності. Це неправда», - зазначила вона.

На цю тему: Атака на агрофірму опозиціонера: госпіталізували 5 людей (фото)

За словами Велькової, складається небезпідставне враження, що у поширенні подібних чуток є зацікавлені особи, однак, інформація такого роду носить виключно провокаційний характер.

«Варто зауважити, що жодне поважне видання жодного разу не звернулося до прес-служби відомства з метою отримання перевіреної та об'єктивної інформації з цього приводу. Що зайвий раз підтверджує і замовність, і необ’єктивність поширення таких чуток», - додала вона.

Керівник прес-служби ГПУ додала, що «з моєї точки зору, періодична поява подібних коментарів може свідчити лише про певну заангажованість їх авторів та намагання таким чином привернути до себе увагу ЗМІ, але не більше. Хоча це абсурд і наштовхує на певні висновки щодо персон, які дозволяють собі, я вважаю досить низькі вчинки».

За її словами, особи, які поширюють відверту брехню з цього приводу жодного разу не навели жодного факту на підтвердження своїх слів, оскільки таких фактів просто не існує.

Велькова також не виключила можливості звернення до суду з цього приводу.

На цю тему: Миколаївська ОДА звинуватила Корнацького у незаконному займанні землі

Як повідомляв УНІАН, Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (село Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області).

Довідка УНІАН. Корнацький - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів.