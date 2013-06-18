Миколаївська ОДА звинуватила Корнацького у незаконному займанні землі

Миколаївська обласна державна адміністрація заявляє, що ТОВ «Агрофірма Корнацьких», яке належить колишньому опозиційному кандидату у народні депутати в скандальному мажоритарному окрузі №132 Аркадію Корнацькому, незаконно займає поля площею близько 1,5 тис. га.

Про це йдеться у повідомленні обладміністрації.

На тему: Атака на агрофірму опозиціонера: госпіталізували 5 людей (фото)

"Миколаївська облдержадміністрація підкреслює: ТОВ «Агрофірма Корнацьких» протягом тривалого часу незаконно займала і користувалася землею, на якій сьогодні спровоковано конфлікт", - сказано в повідомленні.

Згідно з текстом повідомлення, рішенням Першотравневого районного суду від 12 січня 2001 р. державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, видану двом жителям Першотравневого району, - Корнацькому А.В. і Корнацькій К.П. було визнаний недійсним, а відділ Держкомзему в Першотравневому районі скасував запис про державну реєстрацію вказаного держакту.

"Землі на законних підставах було віднесено до земель запасу", - йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

Восени 2012 року місцева влада ухвалила рішення про виділення вказаних земель запасу працівникам бюджетної сфери.

"Таким чином, земельні ділянки передані безоплатно у власність 775 громадянам", - повідомляє ОДА.

Крім того, 31 травня Миколаївський окружний адміністративний суд, розглянувши позов Клавдії Корнацької та інших громадян до Першотравневої райдержадміністрації про визнання недійсним і скасування розпорядження голови Першотравневої РДА, відмовив у задоволенні адміністративного позову.

"Будь-які подальші спроби штучно, прикриваючись політичними гаслами, створити конфлікт і кровопролиття навколо цієї землі будуть припинені правоохоронними органами на законних підставах", - заявляє ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Корнацький заявив про спробу силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких» (село Чаусове-2 Першотравневого району Миколаївської області).

За даними прес-служби Корнацького, ”близько 80 бритоголових братків з пістолетами і помповими рушницями спробували проникнути на територію підприємства”.

Коли охорона і співробітники агрофірми «відбили» першу хвилю загарбників, ті відкрили вогонь з помпової рушниці, одному з працівників потрапили в пах, ще одному – в голову. Усього в результаті конфлікту було госпіталізовано п'ять осіб.

Міліція розпочала розслідування події, дані про яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням холодної або вогнепальної зброї), карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Довідка УНІАН. Корнацький - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батькивщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів.