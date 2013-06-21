25-річчя виходу військ з Афганістану буде відзначене на вищому рівні

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 351 із 387 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В постанові зазначається, що у лютому 2014 року відзначається 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану.

«З метою гідного вшанування мужності, самовідданості, вірності військовому обов’язку воїнів-інтернаціоналістів, призваних до лав Радянської Армії з України, Верховна Рада України постановляє у 2014 році урочисто відзначити на державному рівні 25-у річницю виведення радянських військ з Афганістану», - йдеться в постанові.

Постановою рекомендовано Кабінету міністрів України у двотижневий термін з дня прийняття цієї постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану; у двотижневий термін після утворення зазначеного організаційного комітету розробити та затвердити план заходів щодо відзначення на державному рівні 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, в якому, зокрема, передбачити підготовку та видання серії вибраних спогадів учасників бойових дій в Афганістані, та поінформувати Верховну Раду про результати його реалізації не пізніше грудня 2013 року.

Крім того, рекомендовано Міністерству оборони України з метою патріотичного виховання молоді провести у військових підрозділах і навчальних закладах науково-практичні конференції, круглі столи та інші заходи, присвячені 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.

На цю тему: У містах України відзначили річницю виведення радянських військ з Афганістану (фото)

Також Державному комітету телебачення і радіомовлення України рекомендовано організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені життю і подвигу воїнів-афганців, та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Національному банку України запропоновано розглянути можливість карбування ювілейної монети з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Також Українському державному підприємству поштового зв’язку "Укрпошта" пропонується випустити серію поштових марок, присвячених 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.