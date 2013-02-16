У містах України відзначили річницю виведення радянських військ з Афганістану (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, мітинг-реквієм пройшов у центрі Чернігова поблизу пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. У ньому взяли участь понад п'ятсот ветеранів бойових дій на території інших країн, воїнів-миротворців, членів їхніх родин, а також представників органів влади.

У церемонії покладання квітів до пам'ятника загиблим в Афганістані взяли участь заступник голови ОДА, керівник міської організації УСВА Микола Стрілець, заступник голови Чернігівської обласної ради Іван Коробка, Чернігівський міський голова, член правління УСВА Олександр Соколов.

Учасники мітингу-реквієму хвилиною мовчання вшанували пам'ять своїх побратимів, було поіменно названо всіх уродженців Чернігова, які загинули в Афганістані.

На Чернігівщині живуть понад 3 тисячі воїнів-"афганців". З афганської війни не повернулися додому (загинули або зникли безвісти) 115 уродженців Чернігівщини.

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У Хмельницькому обласному управлінні міліції відкрили музей на честь воїнів-інтернаціоналістів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС в області, над створенням музейної експозиції працювали самі ж воїни-інтернаціоналісти. У музеї розміщено безліч архівних фотографій і листів учасникам бойових дій на території інших держав.

“Кожна річ у музеї — це спогад воїнів-інтернаціоналістів, відірваний від душі. При вході відвідувачів зустрічає виставкова вітрина з фразою: “Час обрав нас…”. Вона змушує замислитися кожного, адже якими б суперечливими не були сучасні оцінки тих чи інших подій, вони в жодному разі не повинні принижувати честь і гідність їх безпосередніх учасників”, - зазначила співробітниця сектору зв’язків із громадськістю УМВС в області Інна Глега.

У Хмельницькій області живуть 3,5 тис. афганців і понад 3 тис. осіб, які брали участь у локальних війнах на території інших держав.

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Біля полтавського монумента Воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг.

Вшанувати пам'ять загиблих бойових товаришів до парку воїнів-інтернаціоналістів із квітами прийшли більш як п'ять сотень людей. Дружини і діти тримали в руках портрети втрачених на війні чоловіків і батьків.

«Коли нас молодими забирали до Афганістану, нашим головним завданням була не перемога, а виживання. Всім хочу побажати міцного здоров'я і всього найкращого. Хочу відзначити, що поки існують ветерани-афганці, ми не допустимо, щоб Україна була втягнута в будь-яку війну», - сказав на мітингу голова Полтавського обласного союзу афганців Юрій Цомартов.

Після мітингу всі присутні поклали квіти до монумента, полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання і військовим салютом. Після врочистостей всіх присутніх запросили до польової кухні, щоб пригостити солдатською кашею і «польовими сто грамами».

Напередодні мітингу в Полтаві відбулися збори ветеранів-афганців. Перший заступник голови Полтавської ОДА Віктор Животенко, сказав, що область відправила на Афганську війну близько 5 тисяч воїнів. «На жаль, не повернувся додому 81 солдат, а 400 стали інвалідами», - відзначив він.

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У Тернополі відбувся мітинг-реквієм з нагоди 24-ої річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, захід пройшов в парку Національного відродження біля пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Вшанувати пам’ять загиблих та віддати шану учасникам бойових дій прийшли представники міської та обласної влади, ветерани, рідні та близькі загиблих воїнів-афганців, громадськість. Учасники мітингу-реквієму хвилиною мовчання пом’янули воїнів, які загинули на чужих землях, виконуючи свій громадянський обов’язок.

Панахиду за полеглими солдатами відправили священики Свято-Троїцького духовного центру.

«Війна в Афганістані, яка тривала десять років і принесла смерть у тисячі українських родин, має стати уроком для нашої держави, уроком для прийняття виважених рішень щодо участі у різних військових конфліктах, бо найціннішим є людське життя. «Афганці» заслужено користуються повагою, бо виконали з честю свій військовий обов’язок, хоча і стали заручниками великих політичних ігор», – сказав під час виступу в.о. голови облради Сергій Тарашевський.

Присутні також поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам.

На Афганській війні загинуло 48 юнаків з Тернопільщини, двоє пропало безвісти.

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У Луганську біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг-реквієм, присвячений 24-й річниці виведення радянських військ з Афганістану, в якому взяли участь перші керівники області та міста, активісти ветеранських організацій воїнів-афганців, представники громадськості та молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих, поклали квіти і гірлянду Пам'яті до пам'ятника. Архієпископ Луганський і Алчевський Митрофан провів пам'ятне богослужіння за захисниками Вітчизни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в бойових діях в Афганістані взяли участь 7,5 тисяч жителів Луганської області. З них 162 загинули, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, 228 - повернулися інвалідами.

Крім Державної програми соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, у Луганській області діє Регіональна програма соціальної підтримки, за якою минулого року 324 афганці одержали матеріальну допомогу загальною сумою 162 тис. грн.

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У Львові відбулися урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 24-ї річниці виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень ветеранів Афганістану та учасників бойових дій на території інших держав пройшли урочистою ходою центральною частиною Львова у супроводі бронетранспортера та військового оркестру Західного територіального командування до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.». Участь у ході також взяли представники 80-го аеромобільного полку сухопутних військ Збройних Сил України.

Біля пам‘ятного знаку на вулиці Батуринській у Львові, за участі керівництва області, міста, представників громадських організацій, учасників бойових дій відбулося урочисте покладання квітів. Полеглих учасників бойових дій на території інших держав вшанували хвилиною мовчання та відслужили панахиду.

„Обов’язок держави і влади дбати про людей, які пережили, найцінніше у своєму житті – молоді роки, проте, незважаючи ні на що, залишились молодими та завзятими духом. Адже саме такі люди здатні досягнути консенсусу довкола розв’язання важливих і складних питань. Багато з наших рідних та друзів загинули на війні, тому ми повинні зробити все щоб пам’ять про них не згасла», - зазначив у своєму виступі керівник апарату Львівської облдержадміністрації Іван Груник.

Він від імені голови Львівської облдержадміністрації вручив учасникам бойових дій на території інших держав грамоти, подяки та цінні подарунки.

На завершення урочистих заходів усіх присутніх запросили скуштувати солдатської їжі та пом’янути полеглих колег.

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У Житомирі провели урочисту ходу головними вулицями міста до Старого Бульвару, а саме — до пам'ятного знака загиблим афганцям "Чорний тюльпан", де відбувся мітинг із нагоди 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, захід пройшов біля пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам.

Вшанувати пам’ять загиблих та віддати шану учасникам бойових дій прийшли представники міської та обласної влади, ветерани, удови, рідні та близькі загиблих воїнів-афганців, громадськість — всього кілька сотень чоловік.

Участь у пам’ятній ході та покладанні квітів до пам’ятного знаку «Чорний тюльпан» узяли, зокрема, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко, заступник голови Житомирської обласної ради Михайло Чигир, члени Житомирської обласної спілки ветеранів афганської війни, учасники бойових дій на території інших держав.

Вшановуючи подвиг воїнів-інтернаціоналістів та учасників миротворчих дій, перший заступник голови облдержадміністрації М. Олещенко зауважив: «У Житомирській області проживає 5,5 тисяч учасників бойових дій в Афганістані. Ця війна для колишнього Радянського Союзу принесла великі втрати, – 15 тисяч загиблих, 3380 із яких були українцями. На Житомирщину ж не повернувся 131 солдат. Для матерів, вдів і родин наших полеглих співвітчизників наслідки цієї війни назавжди стали невтішним горем».

Присутні також поклали квіти до пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

За роки афганської війни 72 військовослужбовця були удостоєні звання Герой Радянського Союзу, 11 з них – українці.