Вбивство українських туристів у Пакистані взяло на себе угрупування «Джундуллах»

Діюче в Пакистані ісламістське терористичне угрупування "Джундуллах" узяло на себе відповідальність за напад на іноземних туристів, у ході якого було вбито 10 людей, у тому числі п'ятеро українців, повідомляє «Рейтер».

За словами представника угрупування Ахмеда Марвата, «ці іноземці - наші вороги, й ми з гордістю беремо на себе відповідальність за їхнє вбивство, ми продовжимо такі атаки й в майбутньому».

Інцидент стався близько 00.30 за місцевим часом на гірському курорті Фейрі-Мідоуз (Fairy Meadows) у регіоні Гілгіт-Балтістан, який контролює Пакистан, зазначає РІА «Новости».

Загинули п'ятеро туристів із України, троє - з Китаю, росіянин і їхній місцевий гід. Посол України в Пакистані Володимир Лакомов сказав РІА «Новости», що трагедія сталася в наметовому таборі біля підніжжя гори Нангапарбат, а не в готелі, як повідомлялося раніше.

Місцева газета Dardistan Times пише, що вбивство сталося в долині Бонеір (Bonair) поблизу курорту, а не в готелі. Вбивці були одягнені у форму співробітників правоохоронних органів, зазначає газета.

"Джундуллах" раніше неодноразово скоювало вбивства мусульман-шиїтів на півночі Пакистану, зокрема, в лютому 2012 року його бойовики розстріляли 18 шиїтів, які їхали на автобусі.