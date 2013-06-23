Віруючих під час святкування Трійці охороняють 15 тисяч міліціонерів

Сьогодні в усіх регіонах України в понад 10,9 тис. культових спорудах відбуваються богослужіння з нагоди дня Святої Трійці, у яких беруть участь понад 4,4 млн осіб.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, охорону громадського порядку і безпеку громадян під час святкових культових відправлень забезпечують понад 14,5 тис. працівників міліції та 110 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України .

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Найчисельніші культові відправлення проходять у Львівській області (понад 1,2 млн осіб),Тернопільській (понад 613 тис. осіб), Івано-Франківській (понад 464 тис. осіб), Закарпатській (понад 236 тис. осіб), у Києві (майже 48 тис. осіб).

Особливу увагу приділено посиленню правопорядку навколо 123 культових споруд, які знаходяться в почерговому користуванні. Це стосується Криму, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської і Тернопільської областей.

У столиці охорону громадського порядку на території Києво-Печерської Лаври забезпечують наряди міліції в кількості 179 чоловік.