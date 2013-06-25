У Львові евакуйовували пасажирів на двох вокзалах

У Львові в ніч з 24 на 25 червня після анонімного повідомлення про замінування проводилися заходи щодо виявлення вибухових пристроїв на території Головного залізничного вокзалу Львова (площа Двірцева) та Центрального автовокзалу міста (вул. Стрийська).

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 24 червня, о 23.35 на телефон оперативної служби „102” зателефонував невідомий, який повідомив про замінування вокзалу в місті Львові.

„Анонім кинув слухавку не висуваючи жодних вимог, які могли б відвернути вибух, а також не зазначивши, який саме вокзал у Львові заміновано – залізничний чи автовокзал. Тому було прийнято рішення негайно проводити евакуацію людей та здійснювати обстеження приміщень і прилеглої території на двох вокзалах”, - розповіла Добровольська.

З території Центрального автовокзалу на вулиці Стрийській було евакуйовано 25 працівників і пасажирів, із Головного залізничного вокзалу Львова на площі Двірцевій здійснили евакуацію близько 100 осіб персоналу та більше 600 пасажирів і осіб, що їх супроводжували.

На вокзали прибули слідчо–оперативні групи, співробітники вибухо-технічної служби, експерти НДКЦ, кінологи, також були залучені працівники ДАІ, СБУ, ДСНС, швидкої допомоги.

Було обстежено всю територію вокзалів та прилеглих площ. Підозрілих предметів або елементів схожих на вибухівку виявлено не було.

О 01.40 25 червня, головний залізничний вокзал Львова почав працювати у звичному режимі. Затримки руху поїздів не було. У цей же час відновив роботу і автовокзал міста.

На даний час правоохоронці здійснюють заходи з метою встановлення особи, яка здійснила неправдиве повідомлення про замінування.