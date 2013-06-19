Угорський парламент евакуювали через виявлену бомбу
20:43, 19 червня 2013Світ
462 0
В угорському парламенті знайшли 100-кілограмову бомбу.
Тих, хто перебував у парламенті Угорщини евакуювали / Фото: Dirk Beyer з Вікіпедії
У парламенті Угорщини проводилася евакуація після того, як в ході земляних робіт, що проводилися неподалік, було виявлено бомбу часів Другої світової війни, повідомляє Росбалт.
"Північне крило парламенту і прилегла до нього територія, включаючи Музей етнографії, були евакуйовані після того, як робітники знайшли бомбу", - заявив представник збройних сил.
Небезпечною знахідкою виявилася бомба радянського виробництва вагою близько 100 кг.
В даний момент ведуться роботи з її знешкодження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter