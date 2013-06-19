Угорський парламент евакуювали через виявлену бомбу

20:43, 19 червня 2013
Світ
462 0

В угорському парламенті знайшли 100-кілограмову бомбу.

Тих, хто перебував у парламенті Угорщини евакуювали / Фото: Dirk Beyer з Вікіпедії

У парламенті Угорщини проводилася евакуація після того, як в ході земляних робіт, що проводилися неподалік, було виявлено ​​бомбу часів Другої світової війни, повідомляє Росбалт.

"Північне крило парламенту і прилегла до нього територія, включаючи Музей етнографії, були евакуйовані після того, як робітники знайшли бомбу", - заявив представник збройних сил.

Небезпечною знахідкою виявилася бомба радянського виробництва вагою близько 100 кг.

В даний момент ведуться роботи з її знешкодження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter