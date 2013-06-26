У Кривому Розі створили комісію для з’ясування причин землетрусу

Про це сьогодні журналістам повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

«До складу комісії увійшли представники управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, сейсмологи, експерти проектних інститутів та депутати Криворізької міськради. Природа виникнення землетрусу силою в 4,6 бала з'ясовується і там зараз працюють фахівці», - зазначив Удод.

На тему: Фахівці схиляються до техногенної причини землетрусу в Кривому Розі (відео)

Він також підкреслив, що в Кривому Розі створено програму моніторингу зсуву гірських порід для запобігання та попередження зазначених процесів.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі 24 червня о 00.16 були зафіксовані підземні поштовхи силою 4-5 балів за шкалою Ріхтера. Жертв та руйнувань не було.

На думку заступника начальника головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України Володимира Шапки, підземні поштовхи, які кілька разів на рік фіксують у Кривому Розі, в більшості випадків мають техногенну причину, тобто пов'язані з розробкою корисних копалин.