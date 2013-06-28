До Харкова доправили тіла загиблих у Пакистані альпіністів

Як передає кореспондент УНІАН, прямий рейс із тілами загиблих прибув з Ісламабада до міжнародного аеропорту Харкова о 2:40.

На цьому ж літаку до Харкова прибули також семеро громадян України - учасників цієї експедиції, які залишилися живими.

Як зазначив голова Харківського альпклубу Геннадій Копійка, який зустрів літак, ще двоє киян залишилися в Ісламабаді, вони чекають недоставлені їм коштовне спорядження та речі. Київські альпіністи повернуться в Україну пізніше.

За його словами, літак, на якому до Харкова доставили тіла українських альпіністів, далі полетить у Вільнюс та доставить на батьківщину тіло загиблого литовського альпініста.

Копійка зазначив, що прощання з загиблими Сергієм Свиргуном, Бодаві Кошаєвим, Дмитром Коняєвим пройде в неділю, 30 червня, у харківському Будинку міліції. Альпіністів поховають на цвинтарі №13.

Голова Харківського альпклубу відзначив активну роботу Посольства України в Пакистані, співробітники якого допомагали якнайшвидше повернути загиблих на батьківщину. «Дуже активно та добре працювало посольство та консульство України в Пакистані. Ми були на зв’язку. Всі деталі обговорювалися, все робилося для того, щоб прискорити цю процедуру», - сказав Копійка.

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Він зауважив, що харківські альпіністи найближчі кілька років не поїдуть до Пакистану.

У свою чергу заступник Харківського міського голови Ігор Терехов зазначив, що місцева влада організує всю процедуру прощання та поховання загиблих альпіністів та розглядатиме питання допомоги сім’ям загиблих.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Із харківської експедиції загинули троє.