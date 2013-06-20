У Криму знайшли потопельника з відрубаною рукою

Як повідомляє прес-служба кримського управління ДСНС, 19 червня в Сакському районі в селі Поповка курортники знайшли за 30 метрів від берега труп, причому загиблий був без правої руки. Медики констатували смерть чоловіка через травматичну ампутацію верхньої кінцівки. Особу загиблого встановлюють.

На тему: У Черкасах на Дніпрі потонув випускник

Того ж дня в Керчі, на дикому пляжі біля Аршинцевської коси, під час купання чоловік пішов під воду і потонув на очах у друга. Обоє молодих людей перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Також у середу в Сакському районі, на косі Південній, місцеві жителі врятували у воді й передали швидкій допомозі п'яного 37-річного жителя Києва. Чоловіка госпіталізовано.

Тим часом, у Феодосії, в районі Двоякірної бухти, в селищі Орджонікідзе, на відстані близько 500 м від берега, перекинувся парусний катамаран «Новий Кет», на якому знаходилися 5 людей. До берега самостійно добралися 4 людей, а один знаходився в морі, вхопившись за катамаран. Рятувальники надали допомогу 30-річному жителю Києва.

Ще дві аналогічні пригоди сталися цього ж дня у Феодосії в районі нафтопричалу й пляжу «Ай-Петрі». На відстані 400 м від берега допомога рятувальників знадобилася 4 людям, які каталися на катамарані. Меддопомоги вони не потребували.

Крім того, в Криму вже другий день шукають трьох людей, які вийшли в море на човні в районі Алупки 18 червня й досі не повернулися.

«Вибирайте для процедур лише відведені для купання місця, попереджайте родичів і знайомих про місце відпочинку, відмовтеся від прийому алкоголю під час купання», - закликає ДСНС туристів і жителів Криму.