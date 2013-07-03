Хорватія готова поділитись з Україною досвідом - як домовлятись із ЄС

Хорватія готова поділитись з Україною своїм досвідом переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав посол Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч.

“Ми можемо поділитись з Україною досвідом переговорного процесу”, - сказав посол.

Він також додав, що Хорватія готова сприяти сусіднім країнам, які хочуть наблизитись до Євросоюзу, у подоланні всіх викликів на шляху до членства в ЄС.

“Наше перше завдання - це допомогти сусіднім країнам виконати всі критерії, які свого часу стояли перед Хорватією”, - сказав Відошевіч.

Він також висловив переконання, що інтенсивні двосторонні відносини між Хорватією і Україною посприяють підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Хорватія набула повноправного членства у Євросоюзі, який тепер об’єднує 28 країн.