Хорватія вступила в ЄС

Час вступу відлічується з півночі за місцевим часом (01.00 понеділка за Києвом), повідомляє РІА Новости.

Столиця Загреб і десятки інших міст зустріли новий статус країни у святковій атмосфері - концертами, виставами та феєрверками на центральних площах і виконанням гімну Євросоюзу "Ода до радості".

На двох прикордонних КПП відбулися символічні акції з прямою трансляцією. У Баяково на хорватсько-сербському кордоні за присутності офіційних осіб і журналістів урочисто відкрита табличка зі знаком Євросоюзу. Одночасно на КПП Брегана між Хорватією і Словенією було прибрано знак "Митне управління Республіки Хорватії", що символізує скасування митних бар'єрів Хорватії з іншими країнами ЄС.

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З понеділка представники Хорватії починають роботу в органах Євросоюзу. У Єврокомісії країна отримала крісло комісара з захисту прав споживачів, яке займе Невен Міміца, який досі був віце-прем'єром в уряді Хорватії.

У Європарламенті (766 членів після вступу Хорватії) у країни 12 місць. Їх займуть представники партій, що показали найкращі результати на перших в історії країни виборах до Європарламенту 14 квітня цього року. Голосування тоді було відзначено низькою явкою - близько 21% (право голосу мали 3,74 мільйона чоловік).

Делегація ЄС в Хорватії, що працювала в Загребі з 2000 року, була закрита 30 червня, з 1 липня на її місці відкривається представництво Єврокомісії. Хорватська стає 24-ю офіційною мовою ЄС.