В Україні опублікували посібник з ЗВТ з Євросоюзом

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, брошура ґрунтується на реальних розділах відповідних частин Угоди про асоціацію.

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Вона у зрозумілий спосіб пояснює зміст цих розділів, а також значення різних понять (наприклад, «правило місця походження»). Брошура націлена на те, аби дати читачам належне розуміння змісту Угоди про асоціацію та надати фактичну та зрозумілу інформацію про результати переговорів між Євросоюзом та Україною щодо майбутньої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ця угода надає ефективні інструменти та можливості для України модернізувати свою економіку та поглибити торговельні відносини з ЄС, який є одним із ключових торговельних партнерів України.

Головною цільовою групою публікації є український бізнес та українські підприємці, а також журналісти, дослідники, політики та представники органів державної влади, йдеться у повідомленні.