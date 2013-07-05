Бойко: Україна чекає від Європи роз'яснень стосовно обхідних газопроводів

Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляє, що Україна чекає від Європейського Енергетичного співтовариства роз'яснень стосовно будівництва Російською Федерацією обхідних газопроводів спільно з європейськими компаніями.

Про це він заявив у Верховній Раді під час Години питань до уряду.

«Йде відверта дискусія з європейською Енергетичною комісією, і ми відверто висловлюємо свої претензії керівництву комісії, яка займає двозначну позицію стосовно обхідних газопроводів, які будуються сьогодні Російською Федерацією спільно з європейськими компаніями», - сказав Бойко.

Він також зазначив, що продовжується діалог України і Енергоспівтовариства з даного питання, і висловив сподівання, що незабаром він перейде в офіційну площину.

«І ми одержимо офіційну відповідь від комісії, яким чином вони захищатимуть наші права - рівноправного члена Європейського енергетичного співтовариства», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд РФ підписав угоду з Кабінетом міністрів Македонії про співпрацю у створенні газопроводу-відведення системи "Південний потік" для поставок газу в республіку.

7 грудня 2012 року президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016-му планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017-му - 31,5 млрд куб. м, в 2018-му – 47,25 млрд куб. м, і в 2019-му газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.