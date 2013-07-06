Янукович затвердив програму співпраці з НАТО

Як зазначається в тексті указу, розміщеного на сайті глави держави, відповідні дії вживаються «з метою забезпечення продовження відповідно до положень Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, виконання рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна - НАТО 3 грудня 2008 року у Брюсселі та 15 квітня 2011 року у Берліні, та згідно з пунктами 1,3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України».

Кабінету міністрів доручено забезпечити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Річної національної програми.

Крім того, центральні органи виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання Річної національної програми, повинні внести у місячний строк Міністерству закордонних справ України пропозиції щодо залучення допомоги НАТО, необхідної для виконання визначених у Річній національній програмі основних заходів; подати до 20 грудня 2013 року Міністерству закордонних справ звіти про виконання Річної національної програми.

МЗС має подати до 10 січня 2014 року Кабміну узагальнену інформацію про стан виконання Річної національної програми для подальшого інформування Президента.

Державному комітету телебачення і радіомовлення, Міністерству закордонних справ за участю інших державних органів, залучених до виконання Річної національної програми, доручено забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати її виконання.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.