У Донецькій області невідомі до смерті забили депутата-регіонала

Про це повідомив начальник Костянтинівського міського відділу міліції Віталій Колупай.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, але подробиць справи поки не повідомляють, пише ТСН з посиланням на Вести.

Водночас, як повідомляє сайт костянтинівської газети "Провінція", в суботу ввечері близько 18.30 годин, Олександр Аксьонов разом з родичами перегородили на тракторі дорогу "крутим донецьким хлопцям". Після чого ті вийшли з машини і побили Аксьонова.

За деякими даними, "донецьких" було шестеро і вони були напідпитку. Однак, хто вони - невідомо.

Крім депутатства, Аксьонов займався аграрним бізнесом - очолював сільськогосподарське підприємство "АКС" (торгівля зерновими).