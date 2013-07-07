У Донецькій області невідомі до смерті забили депутата-регіонала
19:34, 07 липня 2013Суспільство
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У Донецькій області невідомі смертельно побили депутата районної ради від ПР Олександра Аксьонова.
Аксьонов помер у лікарні від отриманих побоїв / Фото: konstantinovka.com.ua
Про це повідомив начальник Костянтинівського міського відділу міліції Віталій Колупай.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, але подробиць справи поки не повідомляють, пише ТСН з посиланням на Вести.
Водночас, як повідомляє сайт костянтинівської газети "Провінція", в суботу ввечері близько 18.30 годин, Олександр Аксьонов разом з родичами перегородили на тракторі дорогу "крутим донецьким хлопцям". Після чого ті вийшли з машини і побили Аксьонова.
За деякими даними, "донецьких" було шестеро і вони були напідпитку. Однак, хто вони - невідомо.
Крім депутатства, Аксьонов займався аграрним бізнесом - очолював сільськогосподарське підприємство "АКС" (торгівля зерновими).
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