У курортній зоні Одеси знайшли 556 боєприпасів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 7 липня на вулиці Морській під час проведення земельних робіт виявлені артилерійські снаряди різного калібру, серед яких - 172 снаряди калібру 45 мм, 11 - калібру 152 мм, 152 мінометні міни, 31 ручна граната Ф-1, 150 набоїв калібру 7,62 мм і 40 підривників для артснарядів.

Вилучені боєприпаси вивезені співробітниками ДСНС для подальшого знешкодження.