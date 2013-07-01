На всіх пляжах Одеси заборонили купатися

В Одесі на всіх пляжах з 1 липня заборонено купатися через невідповідність води нормам.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Згідно з повідомленням, міське управління санітарно-епідеміологічної служби Одеси рекомендує одеситам і гостям міста обмежити морське водокористування на всіх пляжах.

«Тимчасова заборона пов'язана з тим, що за результатами аналізу проби води, взяті на цих пляжах, не відповідають нормам. Причина – рясні дощі, що пройшли напередодні», - повідомили в управлінні.

У вівторок на всіх одеських пляжах буде взято повторні проби морської води. Співробітники міського управління санітарно-епідеміологічної служби 4-5 липня повідомлять про результати повторних аналізів і залежно від них ухвалять рішення: скасовувати заборону на водокористування чи продовжувати її.

Як передає кореспондент УНІАН, злива в Одесі триває другу добу, припиняючись лише на нетривалий час. Через рясні опади, з якими не справляється зливова каналізація, в деяких районах міста спостерігаються значні автомобільні затори.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації мерії, вночі через сильний поривчастий вітер, яким супроводжується дощ, тільки в Приморському районі повалено близько 30 дерев.

Як повідомляв УНІАН, на балансі управління інженерного захисту території міста і розвитку побережжя Одеської міської ради 35 штучних пляжів, розділених на 71 ділянку. Загальна протяжність берегової лінії Одеса - 20 кілометрів 540 метрів, із них на 13,5 кілометрах встановлено протизсувні споруди.

З 8 по 13 червня в Одесі було заборонено водокористування у зв'язку зі зливою, що пройшла 7 червня.