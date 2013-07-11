Від ГПУ вимагають відповісти на запитання про вакцину і сина Богатирьової

Це вже не перше звернення народного депутата до ГПУ, відзначається на сайті «Батьківщини».

Після перших згадок у пресі наприкінці 2012 року про нещасні випадки, пов'язані із профілактичними щепленнями проти гепатиту «В», Сенченко направляв вже два депутатських звернення, перше з яких датоване 17 грудня 2012 року, друге – 14 січня 2013.

Отримуючи формальні відписки, він почав незалежне депутатське розслідування, «завдяки якому громадськість дізналася про злочинні корупційні дії, до яких має безпосереднє відношення один з синів нинішнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової», - говориться у повідомленні.

У зверненні до Генпрокуратури Сенченко звертає увагу на те, що чинна влада свідомо закриває очі на незаконні дії голови МОЗ і зазначає: йому як народному депутату не була надана вичерпна інформація про результати розгляду трагічних випадків та вжиті заходи, що в свою чергу є порушенням закону.

Зважаючи на це, депутат вимагає вжити заходів щодо посадових осіб МОЗ та виробників вакцини.

Сенченко також звертається до ГПУ з повторною вимогою чітко відповісти на низку питань, зокрема, чи були дотримані вимоги законодавства при проведенні в 2012 році процедури закупівель вакцин за державні кошти, а також у якого виробника і за якими цінами компанія «Фармстандарт-Біолік» придбала первинні матеріали.

Крім того, депутат хоче, аби ГПУ надала відповідь, коли син міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової Олександр став акціонером компанії і коли переоформив свій пакет на партнера.

У повідомленні також нагадується, що у 2012 році через виявлення суттєвих порушень на виробництві, зроблених на підставі результатів перевірки ліцензійних умов виробництва медпрепаратів фірмою «Фармстандарт-Біолік», Державна служба з лікарських засобів 6 разів тимчасово забороняла реалізацію, зберігання та застосування всіх серій вакцини.

Як повідомляв УНІАН, група народних депутатів від опозиції вимагала від генерального прокурора, голови СБУ, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, та міністра внутрішніх справ провести перевірку “численних фактів протизаконних клінічних випробувань сумнівних лікарських засобів на дітях, а всіх посадовців, винних у летальних випадках через застосування неперевірених препаратів та вакцин, притягнути до кримінальної відповідальності”.

Як заявляли депутати, у відділенні дитячої ендокринної патології державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ» 26 пацієнтів брали участь у клінічних випробуваннях китайського препарату «Джінтропін» після закінчення строку, визначеного страховим договором, а інформаційні згоди 9 пацієнтів, всупереч вимогам законодавства, були підписані лише одним із батьків, замість обов’язкових двох.

У зверненні йдеться, що у відділенні дитячої кардіології Науково-дослідного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ при дослідженні препарату «Босентан» виявлені випадки неповідомлення органів опіки і піклування про участь у клінічному випробуванні одного із дітей, а самі клінічні випробування проводилися без акредитаційного сертифікату закладу охорони здоров’я.

Також, наголошують депутати, клінічне дослідження терапії препаратом «Доріпенем» у педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні проводилося без акредитаційного сертифікату майже півтора року.

“У документах також підкреслюється, що у 2012 році Міністерство закупило вакцини проти гепатиту В неналежної якості у ПАТ «Фармстандарт-Біолік», наслідком чого стали численні летальні випадки. Лише за офіційними даними в результаті застосування зазначеної вакцини померло понад 10 дітей”, - йдеться у зверненні опозиції.