Від ГПУ вимагають відповісти на запитання про вакцину і сина Богатирьової
Народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко направив депутатське звернення на адресу Генпрокурора Віктора Пшонки, у якому вимагає розслідувати недбале ставлення чиновників Міністерства охорони здоров’я до інциденту, пов'язаного із закупівлею неякісної вакцини, через яку загинуло 11 дітей.
Це вже не перше звернення народного депутата до ГПУ, відзначається на сайті «Батьківщини».
Після перших згадок у пресі наприкінці 2012 року про нещасні випадки, пов'язані із профілактичними щепленнями проти гепатиту «В», Сенченко направляв вже два депутатських звернення, перше з яких датоване 17 грудня 2012 року, друге – 14 січня 2013.
Отримуючи формальні відписки, він почав незалежне депутатське розслідування, «завдяки якому громадськість дізналася про злочинні корупційні дії, до яких має безпосереднє відношення один з синів нинішнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової», - говориться у повідомленні.
У зверненні до Генпрокуратури Сенченко звертає увагу на те, що чинна влада свідомо закриває очі на незаконні дії голови МОЗ і зазначає: йому як народному депутату не була надана вичерпна інформація про результати розгляду трагічних випадків та вжиті заходи, що в свою чергу є порушенням закону.
Зважаючи на це, депутат вимагає вжити заходів щодо посадових осіб МОЗ та виробників вакцини.
Сенченко також звертається до ГПУ з повторною вимогою чітко відповісти на низку питань, зокрема, чи були дотримані вимоги законодавства при проведенні в 2012 році процедури закупівель вакцин за державні кошти, а також у якого виробника і за якими цінами компанія «Фармстандарт-Біолік» придбала первинні матеріали.
Крім того, депутат хоче, аби ГПУ надала відповідь, коли син міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової Олександр став акціонером компанії і коли переоформив свій пакет на партнера.
У повідомленні також нагадується, що у 2012 році через виявлення суттєвих порушень на виробництві, зроблених на підставі результатів перевірки ліцензійних умов виробництва медпрепаратів фірмою «Фармстандарт-Біолік», Державна служба з лікарських засобів 6 разів тимчасово забороняла реалізацію, зберігання та застосування всіх серій вакцини.
Як повідомляв УНІАН, група народних депутатів від опозиції вимагала від генерального прокурора, голови СБУ, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, та міністра внутрішніх справ провести перевірку “численних фактів протизаконних клінічних випробувань сумнівних лікарських засобів на дітях, а всіх посадовців, винних у летальних випадках через застосування неперевірених препаратів та вакцин, притягнути до кримінальної відповідальності”.
Як заявляли депутати, у відділенні дитячої ендокринної патології державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ» 26 пацієнтів брали участь у клінічних випробуваннях китайського препарату «Джінтропін» після закінчення строку, визначеного страховим договором, а інформаційні згоди 9 пацієнтів, всупереч вимогам законодавства, були підписані лише одним із батьків, замість обов’язкових двох.
У зверненні йдеться, що у відділенні дитячої кардіології Науково-дослідного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ при дослідженні препарату «Босентан» виявлені випадки неповідомлення органів опіки і піклування про участь у клінічному випробуванні одного із дітей, а самі клінічні випробування проводилися без акредитаційного сертифікату закладу охорони здоров’я.
Також, наголошують депутати, клінічне дослідження терапії препаратом «Доріпенем» у педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні проводилося без акредитаційного сертифікату майже півтора року.
“У документах також підкреслюється, що у 2012 році Міністерство закупило вакцини проти гепатиту В неналежної якості у ПАТ «Фармстандарт-Біолік», наслідком чого стали численні летальні випадки. Лише за офіційними даними в результаті застосування зазначеної вакцини померло понад 10 дітей”, - йдеться у зверненні опозиції.