Син Богатирьової будує елітний маєток у Конча-Заспі, залишивши людей без пляжу (відео)

Низка ЗМІ вже писали про корупційну складову у діяльності сина міністра. Зокрема, після того, як Богатирьова очолила міністерство, її родичі почали раптово вигравати мільйонні тендери на вакцини, повідомляє ТСН.

Потрапити до закритого містечка виявилось дуже важко, адже охорона категорично відмовилась пускати на територію журналістів. Крім того, довелось навіть захищати відеокамеру від нападів працівників служби охорони.

При цьому, про сина Богатирьової майже нічого невідомо, окрім фотографії, яка є в мережі. Проте знімальна група все ж змогла потрапити до маєтку, на якому працюють будівельники. Вони повідомили, що працюють саме на території, яка належить вже скандальному підприємцю.

За словами працівників, чоловік рідко приїжджає подивитися на процес спорудження, тому що всім займається виконроб. Так, маєток розташований на справжньому острові біля Конча-Заспи. Раніше там відпочивали прості смертні, але тепер територія закрита і призначена суто для заможних.

Нагадаємо, Державна служба лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію, зберігання і застосування всіх серій вакцини для профілактики гепатиту В виробництва ПАТ "Фармстандарт-Біолік", Україна. Прес-служба депутата також повідомляла, що серед керівників ПАТ "Фармстандарт-Біолік" - син міністра охорони здоров'я Богатирьової.

З моменту, коли мати очолила відомство, бізнес Олександра Богатирьова почав розвиватися. Його фірма "Фармстандарт-Біолік" незабаром стала одним з основних постачальників українських ліків державі. Протягом 2012 року вітчизняний МОЗ провів тендери на загальну суму 1 млрд 653 млн. гривень. Більшу частину з них виграла вже згадане підприємство", - говориться в повідомленні прес-служби Сенченка і при цьому стверджується, що "в Україні після щеплення вакцинами від сина Богатирьової померли 11 дітей".