МВС: У миколаївських грабіжників могла бути своя людина в Укрпошті

Зараз у службі перевіряють всіх співробітників на предмет родинних чи інших зв'язків з нападниками, повідомляють Вести.

"Скажіть, звідки звичайні люди знають маршрут пересування інкасаторської машини поштовиків? Звідки вони знають, яку суму вони везуть, чи везуть взагалі гроші", - сказала Ольга Передеренко, начальник прес-служби УВС Миколаївської області.

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"У цьому випадку, очевидно, нальотчики в точності володіли маршрутом пересування, детально розробили план нападу. Були в масках, з переробленою під вогнепальну газо-травматичною зброєю", - додала вона

В управлінні СБУ області також говорять на умовах анонімності, що хтось «злив» грабіжникам маршрут пересування «ГАЗелі», оскільки вони точно знали, що там буде кілька мільйонів, а машина - погано захищена від куль, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві скоєно збройний напад на інкасаторське авто: двоє нападників і один з інкасаторів загинули.

Пізніше у справі про напад на інкасаторів з'явилося четверте вбивство - під Зайчівське знайшли тіло таксиста з простреленою головою.

Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).