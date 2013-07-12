У Миколаєві знайшли труп таксиста - його машину вкрали нападники на інкасаторів

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС у Миколаївській області.

"При здійсненні оперативних заходів правоохоронці у Жовтневому районі знайшли тіло водія таксі, автомобіль якого був використаний для скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

Це четвертий загиблий у даній справі.

Як повідомляв УНІАН, близько 8:00 12 липня двоє чоловіків вчинили збройний напад на інкасаторів на вулиці Будівельників у Миколаєві. Водій інкасаторського автомобіля і один із нападників загинули на місці події.

Ще один нападник від поранень помер у лікарні. Грошові кошти зловмисники не викрали.

В інкасаторському автомобілі, окрім убитого водія, було ще двоє працівників, які пошкоджень не дістали.

Зараз вони надають свідчення правоохоронцям.

Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).