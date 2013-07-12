ЗМІ: Один з нападників на інкасаторів у Миколаєві працював у СБУ

Про це повідомляє Преступности.НЕТ з посиланням на джерела в обласному управлінні міліції.

За даними видання, екс-співробітника СБУ 1982 року народження навесні 2013 року було звільнено з займаної посади. Службу чоловік проходив в Снігурівському міжрегіональному відділі.

Також стало відомо, що другий 29-річний нападник раніше затримувався співробітниками міліції за статтею «Дрібне хуліганство» і обидва вбиті інкасаторами грабіжники є мешканцями Миколаєва.

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За словами джерела, в інкасаторському автомобілі «Укрпошти» перебувало З мільйони гривень для виплати пенсій.

Також видання повідомляє про версію наявності третього нападника, якому вдалося втекти. Тому в Миколаєві було оголошений план-перехоплення «Сирена».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві скоєно збройний напад на інкасаторське авто: двоє нападників й одного з інкасаторів було вбито.

Пізніше у справі про напад на інкасаторів з'явилося четверте вбивство - під Зайчівськом знайшли тіло таксиста з простреленою головою.

Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).