У Миколаєві в лікарні помер другий нападник на інкасаторів

Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС у Миколаївській області.

"Нападник, якого з вогнепальними пораненнями було доставлено до медичної установи, помер", - повідомляє відомство..

В інкасаторському автомобілі окрім убитого водія перебували ще два працівники, які ушкоджень не дістали.

Зараз вони надають свідчення правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, близько 8:00 12 липня двома особами було здійснено збройний напад на інкасаторів на вулиці Будівельників у Миколаєві. Водій інкасаторського автомобіля і один з нападників загинули на місці події.

Експертом при огляді тіла загиблого нападника, було виявлено, що під камуфляжним одягом, у який був одягнений чоловік, були світлі джинси і світла футболка. Грошові кошти зловмисники не викрали.

Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).