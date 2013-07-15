Держстат: Обсяг продажу сільгосппродукції скоротився на 11%

Згідно з повідомленням, реалізація продукції рослинництва за звітний період скоротилася на 23%. Продажі зернових культур становили 7,2 млн тонн, що на 24,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, обсяг реалізації пшениці за перші півроку скоротився на 48,3%, ячменю – на 2,8%, кукурудзи – на 14,6%, а жита, навпаки, - зріс на 27,4%. Крім того, на 29,5% скоротилися продажі насіння соняшнику і на 39,2% впали продажі ріпаку. Реалізація сої в січні-червні ц.р. скоротилася на 10,4%.

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Що стосується продукції тваринництва, то за 6 місяців 2013 року обсяг її реалізації зріс на 7%. Продажі худоби і птиці (у живій вазі) зросли на 9,5%, молока – на 0,8%, а яєць – на 4,2%.

У Держстаті також зазначили, що середні ціни продажу аграрної продукції в січні-червні ц.р. порівняно з цінами за відповідний період 2012 року зросли на 4,5%, зокрема продукції рослинництва – на 17,5%. Вартість тваринницької продукції знизилася на 3%.

Як повідомляв УНІАН, у 1-му кварталі 2013 року загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами сільськогосподарської продукції скоротився на 9% порівняно з січнем-березнем 2012 року. Зокрема, продажі продукції рослинництва зменшилися на 18%, а тваринницькій продукції – зросли на 7%.