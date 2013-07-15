Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився в 2,4 раза

Про це повідомляє Державна служба статистики на офіційному сайті.

На тему: Держказначейство: доходи держбюджету знизилися

Таким чином, Держстат покращив показник дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України за січень-травень ц.р., порівняно з оприлюдненими раніше Національним банком попередніми даними, в 1,7 раза.

Згідно з інформацією Держстату, в січні-травні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, експорт товарів із України знизився на 3,5% - до 27,193 млрд дол., імпорт скоротився на 12,7% - до 29,626 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2013 року становив 0,92 (у січні-травні 2012 року – 0,83).

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2013 року становив 2,605 млрд дол., що в 1,7 раза менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року (4,389 млрд дол.).

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, в 2011 році.