Авіабомбу підірвали в акваторії Севастополя

Боєприпас був виявлений тиждень тому в бухті Карантинна, неподалік від заповідника "Херсонес Таврійський".

У зв'язку з проведенням операції з підриву бомби міські пляжі були тимчасово закриті, також МНС оголосило про припинення руху катерів і заборону заходу суден в Севастопольську бухту.

Були заборонені авіаперельоти в районі входу в бухту.

Сапери попередили, що вибухова хвиля може досягати двох кілометрів, тому підривати авіабомбу на місці виявлення було неможливо - це могло зашкодити будинкам та історичним пам'ятникам.

Вранці у вівторок боєприпас відбуксирували в район підриву за зовнішнім рейдом Севастополя.

О 7.30 бомба була підірвана. Як заявив начальник управління МНС України в місті Севастополі генерал-майор Геннадій Сухорученков, в операції були задіяні понад 120 осіб. "Ми залучили до роботи співробітників міліції, ДАІ, які перекрили людям доступ в небезпечні місця. Вважаю, що наші фахівці виконали роботу бездоганно, ніхто не постраждав, підрив бомби стався на безпечній відстані", - зазначив генерал.

У районах узбережжя Севастополя щорічно знаходять десятки боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Велика частина з них підривається на місці, деякі доводиться буксирувати за межі севастопольських бухт.

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