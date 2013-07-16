Авіабомбу підірвали в акваторії Севастополя
Сапери у вівторок підірвали в акваторії Севастополя 500-кілограмову авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.
Боєприпас був виявлений тиждень тому в бухті Карантинна, неподалік від заповідника "Херсонес Таврійський".
У зв'язку з проведенням операції з підриву бомби міські пляжі були тимчасово закриті, також МНС оголосило про припинення руху катерів і заборону заходу суден в Севастопольську бухту.
Були заборонені авіаперельоти в районі входу в бухту.
Сапери попередили, що вибухова хвиля може досягати двох кілометрів, тому підривати авіабомбу на місці виявлення було неможливо - це могло зашкодити будинкам та історичним пам'ятникам.
Вранці у вівторок боєприпас відбуксирували в район підриву за зовнішнім рейдом Севастополя.
О 7.30 бомба була підірвана. Як заявив начальник управління МНС України в місті Севастополі генерал-майор Геннадій Сухорученков, в операції були задіяні понад 120 осіб. "Ми залучили до роботи співробітників міліції, ДАІ, які перекрили людям доступ в небезпечні місця. Вважаю, що наші фахівці виконали роботу бездоганно, ніхто не постраждав, підрив бомби стався на безпечній відстані", - зазначив генерал.
У районах узбережжя Севастополя щорічно знаходять десятки боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Велика частина з них підривається на місці, деякі доводиться буксирувати за межі севастопольських бухт.