Завтра у Севастополі закриють усі пляжі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів і гостей міста Севастополь, що 16 липня у зв'язку з проведенням робіт зі знешкодження німецької 500-кілограмової авіабомби липня пляжі будуть закриті для відвідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС України в м. Севастополі, зокрема, завтра з 4-ї години ранку до моменту закінчення спецоперації заборонено відвідування пляжів: Сонячний, Пісочний, Кришталевий, Учкуївка, а також місця відпочинку біля води на «Радіогорці», в Мартиновій бухті, Карантинній бухті, мису «Коса Північна», бухти Севастопольської, всієї прибережної зони, прилеглої до зазначеної території.

Доступ на територію заповідника Херсонес Таврійський буде закрито.

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Також, враховуючи заходи безпеки, на момент проведення робіт по знешкодженню авіабомби, зовнішній рейд міста та Севастопольська бухта будуть перекриті для руху всіх видів судів.

У складній небезпечній операції будуть задіяні піротехніки-водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Севастополі, йдеться в повідомленні.