Антифашисти відхрестилися від «яєчного інциденту», але вибачилися перед Коморовським

Голова Молодіжної громадської організації «Слов'янська гвардія» Володимир Рогов спростовує причетність його організації до інциденту з Президентом Польщі Броніславом Коморовським в Луцьку, де у нього на плечі було розбито яйце, але просить вибачення у Комаровського за вчинок члена його організації.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ щодо причетності його організації до інциденту через те, що хлопець, який скоїв цей вчинок, має відношення до «Слов'янської гвардії».

"Іван Ш., ми не будемо називати його прізвище, він має відношення до нашої організації, ми не будемо ховати голову в пісок й посилатися на те, що юридично це довести неможливо", - сказав він.

За його словам, організація була шокована подіями, оскільки ніколи не працювала проти чогось, а завжди "за". У Рогова викликало подив, що вже через годину після інциденту до нього подзвонив журналіст одного з центральних каналів і сказав про те, що Іван.Ш є членом його організації, хоча міліція почала цікавитись цим питанням лише на наступний день.

Рогов підкреслив, що в організації досі не можуть зрозуміти мотивів вчинку Івана і досі не можуть зв'язатися з ним. "За три дні, після того як це сталося, ми не можемо знайти Івана, його телефон вимкнений, він не з'являвся дома, хоча з десятків спілкувань з міліцією нам говорили, що його випустили через п'ять, сім хвилин після інциденту", - зауважив він.

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Він висловив подив, чому Іван не виходить на зв'язок. Рогов припустив, що може бути два варіанти - або Іван досі в міліції, або йому соромно дивитися в очі своїм друзям з організації. Також він зазначив, що подив у нього викликало й те, як Іван міг знати про те, який маршрут буде у Коморовського, як він пройшов через державну охорону.

"Ми вважаємо, що хлопця хтось використав, використав втемну, але не розуміємо хто", - додав він. Рогов зауважив, що спочатку думали, що таким чином хтось хотів підставити партію “Свобода”, оскільки були повідомлення, що Іван мав із собою рюкзак з символікою цієї політичної сили, але з'ясувалось, що це був просто синій рюкзак і його помилково приписали “Свободі”.

Водночас Рогов вибачився перед Коморовським, оскільки, за його словами, він несе моральну відповідальність за всіх членів організації. Рогов підкреслив, що в організації до польського Президента відносяться з повагою. В організації запропонували компенсацію за зіпсований костюм та хочуть запросити Коморовського на молодіжний фестиваль щодо здорового засобу життя, який організує "Слов'янська гвардія", щоб продемонструвати йому, що українська молодь не є агресивною.

У свою чергу член Головної ради МГО "Слов'янська гвардія" Костянтин Лисенко розповів, що у це відрядження до міст Західної України - організовувати спортивний захід їх організації - мав їхати він, але через певні обставини не зміг поїхати, й Іван погодився його замінити. За словами Лисенка, вони весь час зідзвонювались з Іваном, й він під час останньої телефонної розмови з Іваном, яка відбувалась за декілька годин до інциденту, збирався йти на зустріч з волинянами, які мали брати участь у спортивному заході "Слов'янської гвардії". Після цього телефон вже був вимкнутий і більше Іван на зв'язок не виходив.

Члени організації закликали Івана Ш. вийти на зв'язок й пообіцяли допомогти йому. "Дуже сумно, що нормальна людина, раптом заблукала...", - зауважив Рогов, додавши, що логіки в його діях немає.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луцьку пройшли заходи з вшанування жертв Волинської трагедії, в яких взяв участь Президент Польщі.

Після богослужіння, яке відбулося в костелі святих Петра й Павла, стався інцидент. Коли Президент Польщі підійшов поспілкуватися з вірянами, які чекали на площі, молодий чоловік із натовпу розбив на його плечі яйце.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).