Восени Умань відвідають понад 20 тисяч хасидів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації, про це йшла мова на обласній нараді 24 травня з питань підготовки до відзначення Рош-га-Шана та прийому хасидів-паломників.

За словами міського голови Умані Юрія Бодрова, це приблизно стільки ж, як і торік.

«Цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. А до Умані вони почнуть з’їжджатися за кілька днів до свята. Перший рейс з хасидами слід очікувати вже 1 вересня, – сказав Бодров. – Паломники прибувають через аеропорт “Бориспіль” та аеропорти Вінниці та Одеси».

На тему: Хасиди просять передати їм в оренду караїмську кенасу

За словами голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба, впродовж останніх двох десятиліть до Умані приїздять тисячі брацлавських хасидів на святкування Рош-га-Шана. Лише торік на свято з’їхалися майже 23 тис. паломників з 24 країн світу.

Протягом останніх років діє робоча група облдержадміністрації, яка займається питанням перебування паломників в Умані. Було реалізовано план заходів з підготовки інфраструктури міста до прийому паломників. Зокрема, своєчасно обладнано наметове містечко, організовано пункти харчування, здійснено ремонт під’їзних доріг, ремонт мережі вуличного освітлення, сказав Тулуб.

Водночас, за словами губернатора, незважаючи на реалізовані проекти, залишається чимало актуальних проблем, як-от: закупівля додаткової кількості води (майже 24 тис. куб. м) робота з санітарної очистки мікрорайону, функціонування аварійних служб.

Зазвичай хасиди селяться у приватному секторі, квартирах уманчан та у міні-готелях. Минулого року навіть фіксували випадки, коли паломники селилися у стихійних наметах. Цього року частина паломників теж житиме у наметовому містечку. Зазвичай там оселяються близько 2 тис. хасидів. Проте цього року, як очікується, бажаючих буде більше. Тому Уманська єврейська асоціація звернулась до чиновників із пропозицією розширити наметове містечко цього року до 3 тис. місць, а наступного - до 5 тис. Харчуватимуться паломники протягом святкових днів у шести тимчасових пунктах харчування. У найбільшому з них за один раз можуть пообідати до 20 тис. осіб.

За словами представника Міжнародного благодійного фонду ім. Ребе Нахмана Нахман Ельхадат, «в минулі роки нам допомогла влада Черкаської області. Тому, звісно, нам хотілося б і далі співпрацювати. Цього року лише в наметовому містечку ми очікуємо до 3 тисяч осіб. Сподіваюся, все пройде без ускладнень і на достойному рівні».